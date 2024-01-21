Глазычева -- Анфиса Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГлазычева -- Анфиса Александровна

Глазычева -- Анфиса Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1864 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.05.1881

Дочь: Глазычева Агафия Терентьевна

Отец ребёнка: Глазычев Терентий Петрович

Масляха, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глазычев Терентий Петрович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close