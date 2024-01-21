Глазычева -- Анфиса Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.05.1881
Дочь: Глазычева Агафия Терентьевна
Отец ребёнка: Глазычев Терентий Петрович
Масляха, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно