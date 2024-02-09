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Рудакова Раиса Максимовна
Рудакова Раиса Максимовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1932
Пол
Женский
Отец
Рудаков Максим Иванович
1906 г.р.
Мать
Рудакова Анна Алексеевна
1913 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец:
Рудаков Максим Иванович
Мать:
Рудакова Анна Алексеевна
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