Рудакова Раиса Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудакова Раиса Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

1913 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Рудаков Максим Иванович

Мать: Рудакова Анна Алексеевна

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