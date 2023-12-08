Востротина Марфа Ивановна/Иннокентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВостротина Марфа Ивановна/Иннокентьевна

Востротина Марфа Ивановна/Иннокентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878 ст.

Дата смерти

1962

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1899 г.р.
1903 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.09.1899 ст.

Дочь: Евстратова Вера Анлреевна

Отец ребёнка: Востротин Андрей Алексеев

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Рождение ребёнка
05.08.1903 ст.

Дочь: Востротина Нонна Андреевна

Отец ребёнка: Востротин Андрей Алексеев

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Рождение ребёнка
28.11.1904 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Востротин Андрей Алексеев

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Рождение ребёнка
17.04.1907

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Востротин Андрей Алексеев

г. Енисейск Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Востротина Нонна Андреевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
1962
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close