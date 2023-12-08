Востротина Марфа Ивановна/Иннокентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878 ст.
Дата смерти1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.09.1899 ст.
Дочь: Евстратова Вера Анлреевна
Отец ребёнка: Востротин Андрей Алексеев
Рождение ребёнка
05.08.1903 ст.
Дочь: Востротина Нонна Андреевна
Отец ребёнка: Востротин Андрей Алексеев
Рождение ребёнка
28.11.1904 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Востротин Андрей Алексеев
Рождение ребёнка
17.04.1907
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Востротин Андрей Алексеев
г. Енисейск Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Востротина Нонна Андреевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
1962
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область