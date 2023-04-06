Башкиров Василий Кузьмич
Место рождения
Дата рождения15.03.1880
Дата смертиПосле 28.08.1910
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1880
Бракосочетание
26.10.1903
Рождение ребёнка
30.07.1904
Мать ребёнка: Башкирова Евдокия Кирилловна
Рождение ребёнка
20.10.1905
Дочь: Прасковья Васильевна
Мать ребёнка: Башкирова Евдокия Кирилловна
Рождение ребёнка
19.11.1908
Сын: Башкиров Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Башкирова Евдокия Кирилловна
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 28.08.1910