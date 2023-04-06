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Башкиров Василий Кузьмич

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Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

15.03.1880

Дата смерти

После 28.08.1910

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1880

Отец: Башкиров Кузьма Романович

Мать: Башкирова Матрёна Васильевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
26.10.1903

Жена: Башкирова Евдокия Кирилловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.07.1904

Сын: Башкиров Илья Васильевич

Мать ребёнка: Башкирова Евдокия Кирилловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.10.1905

Дочь: Прасковья Васильевна

Мать ребёнка: Башкирова Евдокия Кирилловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.11.1908

Сын: Башкиров Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Башкирова Евдокия Кирилловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 28.08.1910
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