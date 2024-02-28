Татар Константин Стефанович
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Татар Стефан Кузьмин
Мать: ?
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Варвара Константиновна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Лукерия Константиновна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Христина Константиновна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Агафия Константиновна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Агриппина Константиновна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Екатерина Константиновна
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно