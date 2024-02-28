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Татар Константин Стефанович

Место рождения

Малоянисоль

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Татар Стефан Кузьмин

Мать: ?

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Варвара Константиновна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Лукерия Константиновна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Христина Константиновна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Агафия Константиновна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Агриппина Константиновна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Екатерина Константиновна

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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