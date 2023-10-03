Юревич Яна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юревич Яна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.05.1988

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1989 г.р.

Дети

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Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1988

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.11.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юревич Арсений Андреевич

Рождение ребёнка
2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юревич Арсений Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юревич Арсений Андреевич

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