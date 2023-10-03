Юревич Яна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.05.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1988
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.11.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Юревич Арсений Андреевич
Рождение ребёнка
2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Юревич Арсений Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно