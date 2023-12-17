Umbleja Kotre
Место рожденияSangaste (Sagnitz), Tartumaa, Livland
Дата рожденияОколо 1772
Дата смертиОколо 1813
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Sangaste (Sagnitz), Tartumaa, Livland
Бракосочетание
1803
Жена: Lõokene Ann
Рождение ребёнка
23.01.1811
Дочь: Kärson Kirstin
Мать ребёнка: Lõokene Ann
Umbleja e. Kraawmeistre
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1813
Umbleja e. Kraavmeistre