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Umbleja Kotre

Место рождения

Sangaste (Sagnitz), Tartumaa, Livland

Дата рождения

Около 1772

Дата смерти

Около 1813

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1783 г.р.

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Sangaste (Sagnitz), Tartumaa, Livland
Бракосочетание
1803

Жена: Lõokene Ann

Рождение ребёнка
23.01.1811

Дочь: Kärson Kirstin

Мать ребёнка: Lõokene Ann

Umbleja e. Kraawmeistre
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1813
Umbleja e. Kraavmeistre
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