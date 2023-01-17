Воробьёв Сергей Ильич
Место рождения
Дата рождения27.07.1895
Дата смерти17.09.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1912 по 1914
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Место жительства
С 1923
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
17.09.1983
Место жительства
По 1983