Воробьёв Сергей Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьёв Сергей Ильич

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Место рождения

Претиха, Верхнераменская волость, Кадниковский уезд

Дата рождения

27.07.1895

Дата смерти

17.09.1983

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Претиха, Верхнераменская волость, Кадниковский уезд
Место жительства
С 1912 по 1914
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Место жительства
С 1923
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
17.09.1983
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1983
Москва, город федерального значения Москва
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