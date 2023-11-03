Брютов Стефан Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брютов Стефан Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Брютов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.01.1877

Сын: Иван (незак) .

Мать ребёнка: Брютова? Параскева Константинова

Рождение ребёнка
02.02.1881

Дочь: Анна Стефанова

Мать ребёнка: Брютова? Параскева Константинова

Рождение ребёнка
?.09.1887

Сын: Брютов Симеон Стефанов

Мать ребёнка: Брютова? Параскева Константинова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Брютова? Параскева Константинова

Смерть
Неизвестно
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