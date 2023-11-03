Брютов Стефан Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Брютов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.01.1877
Сын: Иван (незак) .
Мать ребёнка: Брютова? Параскева Константинова
Рождение ребёнка
02.02.1881
Дочь: Анна Стефанова
Мать ребёнка: Брютова? Параскева Константинова
Рождение ребёнка
?.09.1887
Мать ребёнка: Брютова? Параскева Константинова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно