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Лаврухин Александр Романович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883

Отец: Лаврухин Роман Лаврентьевич

Мать: Лаврухина Устинья Кузьмина

Бракосочетание
07.02.1900

Жена: Лаврухина Агапия Яковлевна

оба православные, у обоих первый брак. Жениху - 18; Невесте - 18
Рождение ребёнка
03.08.1905

Сын: Лаврухин Петр Александрович

Мать ребёнка: Лаврухина Агапия Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1906

Сын: Лаврухин Михаил Александрович

Мать ребёнка: Лаврухина Агапия Яковлевна

Рождение ребёнка
07.02.1914

Дочь: Мария Александровна

Мать ребёнка: Лаврухина Агапия Яковлевна

Рождение ребёнка
11.03.1918

Сын: Лаврухин Григорий Александрович

Мать ребёнка: Лаврухина Агапия Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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