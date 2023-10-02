Лаврухин Александр Романович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883
Бракосочетание
07.02.1900
оба православные, у обоих первый брак. Жениху - 18; Невесте - 18
Рождение ребёнка
03.08.1905
Сын: Лаврухин Петр Александрович
Мать ребёнка: Лаврухина Агапия Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1906
Сын: Лаврухин Михаил Александрович
Мать ребёнка: Лаврухина Агапия Яковлевна
Рождение ребёнка
07.02.1914
Дочь: Мария Александровна
Мать ребёнка: Лаврухина Агапия Яковлевна
Рождение ребёнка
11.03.1918
Сын: Лаврухин Григорий Александрович
Мать ребёнка: Лаврухина Агапия Яковлевна
Смерть
Неизвестно