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Салиха Султангулова

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Место рождения

Сапеево, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1745 г.р.

Дети

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Сапеево, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1768

Дочь: Сахибъямал Исянгулова

Отец ребёнка: Исянгул Арасланов

Байбулатово, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исянгул Арасланов

Смерть
Неизвестно
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