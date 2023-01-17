Салиха Султангулова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1747
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1768
Дочь: Сахибъямал Исянгулова
Отец ребёнка: Исянгул Арасланов
Байбулатово, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Исянгул Арасланов
Смерть
Неизвестно