Букина Аграфена Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Букина Аграфена Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Букин Софон Антонович

Отец ребёнка: Букин Антон Максимович

Рождение ребёнка
Около 1743

Сын: Букин Селивестр Антонович

Отец ребёнка: Букин Антон Максимович

Рождение ребёнка
Около 1745

Дочь: Хавронья Антоновна

Отец ребёнка: Букин Антон Максимович

Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Букин Петр Антонович

Отец ребёнка: Букин Антон Максимович

Смерть
Неизвестно
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