Букина Аграфена Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1722
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1742
Отец ребёнка: Букин Антон Максимович
Рождение ребёнка
Около 1743
Сын: Букин Селивестр Антонович
Отец ребёнка: Букин Антон Максимович
Рождение ребёнка
Около 1745
Дочь: Хавронья Антоновна
Отец ребёнка: Букин Антон Максимович
Рождение ребёнка
Около 1750
Сын: Букин Петр Антонович
Отец ребёнка: Букин Антон Максимович
Смерть
Неизвестно