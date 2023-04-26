Оносов Петр Никифоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1656 и 1660
Дата смерти1734
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Между 1656 и 1660
Отец: Никифор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1685 и 1690
Сын: Антип Петров
Мать ребёнка: Оносова Овдотья Федорова
Рождение ребёнка
Между 1698 и 1705
Сын: Кузьма Петров
Мать ребёнка: Оносова Овдотья Федорова
Рождение ребёнка
Между 1700 и 1710
Сын: Иван Петров
Мать ребёнка: Оносова Овдотья Федорова
Рождение ребёнка
Между 1709 и 1715
Сын: Петр Петров
Мать ребёнка: Оносова Овдотья Федорова
Рождение ребёнка
1715
Сын: Аввакум
Мать ребёнка: Оносова Овдотья Федорова
Рождение ребёнка
1720
Сын: Аввакум Петров
Мать ребёнка: Оносова Овдотья Федорова
Смерть
1734