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Оносов Петр Никифоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1656 и 1660

Дата смерти

1734

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Между 1685 и 1690 г.р.
Между 1698 и 1705 г.р.
Между 1700 и 1710 г.р.
Между 1709 и 1715 г.р.
1715 г.р.
1720 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1656 и 1660

Отец: Никифор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1685 и 1690

Сын: Антип Петров

Мать ребёнка: Оносова Овдотья Федорова

Рождение ребёнка
Между 1698 и 1705

Сын: Кузьма Петров

Мать ребёнка: Оносова Овдотья Федорова

Рождение ребёнка
Между 1700 и 1710

Сын: Иван Петров

Мать ребёнка: Оносова Овдотья Федорова

Рождение ребёнка
Между 1709 и 1715

Сын: Петр Петров

Мать ребёнка: Оносова Овдотья Федорова

Рождение ребёнка
1715

Сын: Аввакум

Мать ребёнка: Оносова Овдотья Федорова

Рождение ребёнка
1720

Сын: Аввакум Петров

Мать ребёнка: Оносова Овдотья Федорова

Смерть
1734
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