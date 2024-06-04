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Попов Владимир Иванович

Место рождения

Чкаловск, город Чкаловск, Нижегородская область

Дата рождения

30.09.1904 ст.

Дата смерти

Около 1945

Пол

Мужской

Добавил:

НУ
Участники
Место
Комментарий
Крещение
03.10.1904
Чкаловск, город Чкаловск, Нижегородская область
Крестили 03.10.1904. Восприемники: Ярославский мещанин Ярославский мещанин Николай Иванов Шапошников и жена чиновника Министерства путей сообщения Александра Иванова Антропова. Таинство совершил прихо... Показать все
Рождение
30.09.1904 ст.

Отец: Попов Иван Александрович

Мать: Надежда Денисовна

Чкаловск, город Чкаловск, Нижегородская область
Родители: Города Юрьевца мещанин Иван Александров Попов и жена Надежда Денисова; оба православные. Восприемники: Ярославский мещанин Ярославский мещанин Николай Иванов Шапошников и жена чиновника Мини... Показать все
Бракосочетание
Около 1928

Жена: Смирнова Варвара Ивановна

Чкаловск, город Чкаловск, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.07.1928

Сын: Попов Юрий Владимирович

Мать ребёнка: Смирнова Варвара Ивановна

*12.07.1928 г., г. Н. Новгород (дата стоит в св-ве о смерти, а в областном ЗАГСе а/з о рождении не найдена. Рожден вне брака, позднее усыновлен своим отцом, Поповым Владимиром Ивановичем)
Смерть
Около 1945
Пропал без вести в ВОВ - со слов сестры Людмилы. Погиб в 1945г. в ВОВ - в автобиографии в личном деле в ЗУЛе (Чкаловский завод Ульянова-Ленина) Юрия Владимировича Попова, сына.

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