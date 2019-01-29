Еропкина (Груздева) Галина Валентиновна
Место рожденияд. Обросово Сокольский район
Дата рождения31.12.1952
Дата смерти29.01.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1952
д. Обросово Сокольский район
Рождение ребёнка
27.08.1978
Дочь: Еропкина Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Еропкин Николай
д. Обросово Сокольский район
Смерть
29.01.2019
д. Обросово Сокольский район
Похоронена на кладбище д. Пятино