Еропкина (Груздева) Галина Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еропкина (Груздева) Галина Валентиновна

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Место рождения

д. Обросово Сокольский район

Дата рождения

31.12.1952

Дата смерти

29.01.2019

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1952

Отец: Груздев Валентин Николаевич

Мать: Груздева Екатерина Александровна

д. Обросово Сокольский район
Рождение ребёнка
27.08.1978

Дочь: Еропкина Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Еропкин Николай

д. Обросово Сокольский район
Смерть
29.01.2019
д. Обросово Сокольский район
Похоронена на кладбище д. Пятино
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