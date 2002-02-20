Глинская, Близнюкова (Ущенко) Екатерина Андреевна
Место рождения
Дата рождения01.11.1917
Дата смерти20.02.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1917
Рождение ребёнка
04.02.1942
Дочь: Можная Лидия Васильевна
Отец ребёнка: Глинский Василий Андреевич
Рождение ребёнка
20.02.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Близнюков Павел Николаевич
Рождение ребёнка
24.05.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Близнюков Павел Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.02.2002