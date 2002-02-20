Глинская, Близнюкова (Ущенко) Екатерина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глинская, Близнюкова (Ущенко) Екатерина Андреевна

Место рождения

Николаевск, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

01.11.1917

Дата смерти

20.02.2002

Пол

Женский

Отец

1874 г.р.

Мать

1882 г.р.

Муж

1915 г.р.

Дети

1942 г.р.
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Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1917

Отец: Ущенко Андрей Федотович

Мать: Сливченко Татьяна Ильинична

Николаевск, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
04.02.1942

Дочь: Можная Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Глинский Василий Андреевич

Рождение ребёнка
20.02.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Близнюков Павел Николаевич

Николаевск, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
24.05.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Близнюков Павел Николаевич

Николаевск, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глинский Василий Андреевич

Смерть
20.02.2002
Николаевск, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область
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