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Василий Минеевич

Место рождения

д. Головино, Тверская губерния

Дата рождения

Около 1726

Дата смерти

Около 1786

Пол

Мужской

Отец

Около 1687 г.р.

Мать

Около 1682 г.р.

Дети

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1726

Отец: Исаев Миней

Мать: Васса Антипова

д. Головино, Тверская губерния
Рождение ребёнка
Около 1748

Сын: Лукьянов Лукьян Васильевич

Мать ребёнка: Афимья Кирилловна

д. Головино, Тверская губерния
Рождение ребёнка
Около 1751

Сын: Лукьянов Никита Васильевич

Мать ребёнка: Афимья Кирилловна

д. Головино, Тверская губерния
Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Лукьянов Тихон Васильевич

Мать ребёнка: Афимья Кирилловна

д. Головино, Тверская губерния
Смерть
Около 1786
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