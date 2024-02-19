Василий Минеевич
Место рожденияд. Головино, Тверская губерния
Дата рожденияОколо 1726
Дата смертиОколо 1786
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1726
Отец: Исаев Миней
Мать: Васса Антипова
д. Головино, Тверская губерния
Рождение ребёнка
Около 1748
Сын: Лукьянов Лукьян Васильевич
Мать ребёнка: Афимья Кирилловна
д. Головино, Тверская губерния
Рождение ребёнка
Около 1751
Сын: Лукьянов Никита Васильевич
Мать ребёнка: Афимья Кирилловна
д. Головино, Тверская губерния
Рождение ребёнка
Около 1759
Сын: Лукьянов Тихон Васильевич
Мать ребёнка: Афимья Кирилловна
д. Головино, Тверская губерния
Смерть
Около 1786