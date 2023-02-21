Катаев Михаил Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.10.1863 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1863 ст.
Отец: Катаев Матвей Александрович
Мать: не указана
Бракосочетание
13.01.1906 ст.
Жена: Катаева Вера Васильевна
В метрической записи Успенской церкви сказано: «13 января 1906 г. Коллежский ассесор (так написано) Михаил Матфеев Катаев православного вероисповедания I браком 42 лет и девица Вера Васильева Гамбалев... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
Неизвестно