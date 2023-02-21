Катаев Михаил Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катаев Михаил Матвеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.1863 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1863 ст.

Отец: Катаев Матвей Александрович

Мать: не указана

Бракосочетание
13.01.1906 ст.

Жена: Катаева Вера Васильевна

В метрической записи Успенской церкви сказано: «13 января 1906 г. Коллежский ассесор (так написано) Михаил Матфеев Катаев православного вероисповедания I браком 42 лет и девица Вера Васильева Гамбалев... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
Неизвестно
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