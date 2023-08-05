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Мурзин Валерий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.12.1951

Пол

Мужской

Отец

1927 г.р.

Мать

1926 г.р.

Жена

1952 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1951

Отец: Мурзин Василий Павлович

Мать: Цедилкина Зоя Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мурзина Вера Александровна

Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мурзина Вера Александровна

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