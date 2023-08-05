Мурзин Валерий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.12.1951
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1951
Отец: Мурзин Василий Павлович
Мать: Цедилкина Зоя Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мурзина Вера Александровна