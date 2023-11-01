Пыжев Петр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пыжев Петр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

1850

Пол

Мужской

Отец

1818 г.р.

Мать

1825 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Пыжев Иван Иванович

Мать: Настасья Николаевна

Смерть
1850
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