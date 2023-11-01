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Пыжев Петр Иванович
Пыжев Петр Иванович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1846
Дата смерти
1850
Пол
Мужской
Отец
Пыжев Иван Иванович
1818 г.р.
Мать
Настасья Николаевна
1825 г.р.
Дети
Не указаны
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец:
Пыжев Иван Иванович
Мать:
Настасья Николаевна
Смерть
1850
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