Шевкунова (Твердохлебова) Александра Варфоломеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШевкунова (Твердохлебова) Александра Варфоломеевна

Шевкунова (Твердохлебова) Александра Варфоломеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1972

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Шишкова Антонина Федоровна

Отец ребёнка: Шевкунов Федор Лукич

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Стеценко Зинаида Федоровна

Отец ребёнка: Шевкунов Федор Лукич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевкунов Николай Федорович

Отец ребёнка: Шевкунов Федор Лукич

Смерть
1972
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close