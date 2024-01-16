Шевкунова (Твердохлебова) Александра Варфоломеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Шишкова Антонина Федоровна
Отец ребёнка: Шевкунов Федор Лукич
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Стеценко Зинаида Федоровна
Отец ребёнка: Шевкунов Федор Лукич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шевкунов Николай Федорович
Отец ребёнка: Шевкунов Федор Лукич
Смерть
1972