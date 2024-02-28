Гизатуллин Рахимзян Хузиевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гизатуллин Хузий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.09.1982
Сын: Гизатуллин Фарид Рахимзянович
Мать ребёнка: Гизатуллина Любовь Михайловна
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чекмарева Гульнара Рахимзяновна
Мать ребёнка: Гизатуллина Любовь Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гизатуллина Фарида Рахимзяновна
Мать ребёнка: Гизатуллина Любовь Михайловна