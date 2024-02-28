Гизатуллин Рахимзян Хузиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гизатуллин Рахимзян Хузиевич

Место рождения

Арбайка, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ФГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гизатуллин Хузий

Мать: не указана

Арбайка, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
24.09.1982

Сын: Гизатуллин Фарид Рахимзянович

Мать ребёнка: Гизатуллина Любовь Михайловна

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гизатуллина Любовь Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чекмарева Гульнара Рахимзяновна

Мать ребёнка: Гизатуллина Любовь Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гизатуллина Фарида Рахимзяновна

Мать ребёнка: Гизатуллина Любовь Михайловна

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