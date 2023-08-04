Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Прохоров (омехин) Григорий
Рогозино(Рагузино), Ковровский уезд
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Офимья
Отец ребёнка: Прохоров (омехин) Григорий
Рождение ребёнка
1817
Сын: Прохоров (омехин) Василий
Отец ребёнка: Прохоров (омехин) Григорий
Рогозино(Рагузино), Ковровский уезд
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Агрофена
Отец ребёнка: Прохоров (омехин) Григорий
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Прохоров (омехин) Григорий
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Катерина
Отец ребёнка: Прохоров (омехин) Григорий