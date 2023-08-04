Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варвара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Пол

Женский

Добавил:

ЛО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Сын: Прохоров (омехин) Иван

Отец ребёнка: Прохоров (омехин) Григорий

Рогозино(Рагузино), Ковровский уезд
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Офимья

Отец ребёнка: Прохоров (омехин) Григорий

Рождение ребёнка
1817

Сын: Прохоров (омехин) Василий

Отец ребёнка: Прохоров (омехин) Григорий

Рогозино(Рагузино), Ковровский уезд
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Агрофена

Отец ребёнка: Прохоров (омехин) Григорий

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Прохоров (омехин) Григорий

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Катерина

Отец ребёнка: Прохоров (омехин) Григорий

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