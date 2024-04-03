Исаак
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1823
Сын: Самуил Исаков
Мать ребёнка: Анисья Семеновна
Рождение ребёнка
1843
Сын: Никифор Исакович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Ирина Исаковна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно