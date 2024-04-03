Исаак — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исаак

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Сын: Самуил Исаков

Мать ребёнка: Анисья Семеновна

Рождение ребёнка
1843

Сын: Никифор Исакович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Ирина Исаковна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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