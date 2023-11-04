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Щербаков Игорь Андреевич
Щербаков Игорь Андреевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.02.1992
Пол
Мужской
Отец
Щербаков Андрей Викторович
1971 г.р.
Мать
Щербакова Надежда Григорьевна
1974 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1992
Отец:
Щербаков Андрей Викторович
Мать:
Щербакова Надежда Григорьевна
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