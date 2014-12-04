Крупин Артем Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крупин Артем Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.2014

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.2014

Отец: Крупин Павел Александрович

Мать: Крупина Елена Сергеевна

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