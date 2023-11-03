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Толмачева Ирина Кононова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

По 1837

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: Севрюгин Конон Васильев

Мать: Севрюгина Лукерья Васильева

Бракосочетание
Около 1800

Муж: Толмачев Андрей Федоров

Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: Петрова Ксения Андреева

Отец ребёнка: Толмачев Андрей Федоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Василиса Андреева

Отец ребёнка: Толмачев Андрей Федоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Толмачев Федор Андреев

Отец ребёнка: Толмачев Андрей Федоров

Смерть
По 1837
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