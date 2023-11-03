Толмачева Ирина Кононова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1778
Дата смертиПо 1837
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778
Бракосочетание
Около 1800
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: Петрова Ксения Андреева
Отец ребёнка: Толмачев Андрей Федоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Василиса Андреева
Отец ребёнка: Толмачев Андрей Федоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Толмачев Андрей Федоров
Смерть
По 1837