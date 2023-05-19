Медведев Сергей Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.06.1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1993
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.05.2015
Рождение ребёнка
25.12.2016
Павлодар
Рождение ребёнка
19.07.2019
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Людмила Сергеевна