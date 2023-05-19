Медведев Сергей Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведев Сергей Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.06.1993

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1996 г.р.

Дети

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Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1993

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.05.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Людмила Сергеевна

Рождение ребёнка
25.12.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Людмила Сергеевна

Павлодар
Рождение ребёнка
19.07.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Людмила Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Людмила Сергеевна

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