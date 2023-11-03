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(Баранова) Февронья Алексеева
(Баранова) Февронья Алексеева
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1753
Дата смерти
30.01.1777
Пол
Женский
Отец
Баранов Алексей
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1753
Отец:
Баранов Алексей
Мать: не указана
Смерть
30.01.1777
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