(Баранова) Февронья Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Баранова) Февронья Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1753

Дата смерти

30.01.1777

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1753

Отец: Баранов Алексей

Мать: не указана

Смерть
30.01.1777
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