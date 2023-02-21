Саламов Табыш Анчинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саламов Табыш Анчинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1967 г.р.
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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Саламов Аҥчы

Мать: Саламова -

Сӧӧк Тодош
Рождение ребёнка
23.10.1967

Сын: Саламов Радж

Мать ребёнка: не указана

Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Сӧӧк Тодош
Рождение ребёнка
13.02.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Каярлык, Онгудайский муниципальный район, Республика Алтай
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Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

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Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

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Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

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Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

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Смерть
Неизвестно
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