Саламов Табыш Анчинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Саламов Аҥчы
Мать: Саламова -
Сӧӧк Тодош
Рождение ребёнка
23.10.1967
Сын: Саламов Радж
Мать ребёнка: не указана
Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Сӧӧк Тодош
Рождение ребёнка
13.02.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Каярлык, Онгудайский муниципальный район, Республика Алтай
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Рождение ребёнка
Неизвестно
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Мать ребёнка: не указана
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Рождение ребёнка
Неизвестно
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Мать ребёнка: не указана
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Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
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Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
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Смерть
Неизвестно