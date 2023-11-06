Касьянов Степан Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Касьянов Илья
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Касьянова Степанида Степановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1905
Сын: Касьянов Андрей Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно