Касьянов Степан Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касьянов Степан Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Касьянов Илья

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Касьянова Степанида Степановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1905

Сын: Касьянов Андрей Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Касьянов Иван Степанович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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