(Ермолаева) Мария Лаврентьевна
Место рожденияМедведерово, Кушнаренковскогоо района, Башкирии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ермолаев Лаврентий Николаевич
Мать: Ермолаева Фиона
Медведерово, Кушнаренковскогоо района, Башкирии
Рождение ребёнка
1912
Сын: Пискунов Иван Александрович
Отец ребёнка: Пискунов Александр Никанорович
Крещёнка, Илишевский район, Башкирии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пискунов Александр Никанорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно