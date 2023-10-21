(Ермолаева) Мария Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ермолаева) Мария Лаврентьевна

Место рождения

Медведерово, Кушнаренковскогоо района, Башкирии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ермолаев Лаврентий Николаевич

Мать: Ермолаева Фиона

Медведерово, Кушнаренковскогоо района, Башкирии
Рождение ребёнка
1912

Сын: Пискунов Иван Александрович

Отец ребёнка: Пискунов Александр Никанорович

Крещёнка, Илишевский район, Башкирии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пискунов Александр Никанорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пискунов Александр Никанорович

Смерть
Неизвестно
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