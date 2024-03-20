Simon Oskar — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Simon Oskar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1878

Пол

Мужской

Отец

1816 г.р.

Мать

1819 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Simon Salomon

Мать: Fanny

Смерть
1878
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