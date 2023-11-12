Смирнов Евсевий Антипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Евсевий Антипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Смирнов Антип Аггеевич

Мать: Ефросиния Матвеевна

Рождение ребёнка
04.04.1915

Дочь: Смирнова Ириния Евсеевна

Мать ребёнка: Смирнова Агапия Егоровна

Глотиха, Макаровская волость, Вышневолоцкий уезд
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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Агапия Егоровна

Смерть
Неизвестно
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