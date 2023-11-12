Смирнов Евсевий Антипович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Смирнов Антип Аггеевич
Мать: Ефросиния Матвеевна
Рождение ребёнка
04.04.1915
Дочь: Смирнова Ириния Евсеевна
Мать ребёнка: Смирнова Агапия Егоровна
Глотиха, Макаровская волость, Вышневолоцкий уезд
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Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Смирнова Агапия Егоровна
Смерть
Неизвестно