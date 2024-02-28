Иван Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Дмитриевич

Место рождения

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

09.10.1893 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1865 г.р.

Мать

1872 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1893 ст.

Отец: Дмитрий Васильевич

Мать: Фекла Федоровна

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 09.10.1893 Вилина Иван Дмитриевич Вилина отец запасной канонир 23 артиллерийской бригады Дмитрий Васильевич мать жена Фекла Федоровна крестьянин Диомид Федорович крестьянска... Показать все
Смерть
Неизвестно
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