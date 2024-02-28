Иван Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения09.10.1893 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1893 ст.
Отец: Дмитрий Васильевич
Мать: Фекла Федоровна
Афанасьевская церковь 09.10.1893 Вилина Иван Дмитриевич Вилина отец запасной канонир 23 артиллерийской бригады Дмитрий Васильевич мать жена Фекла Федоровна крестьянин Диомид Федорович крестьянска... Показать все
Смерть
Неизвестно