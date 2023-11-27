Домна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Пелагея Андреевна

Отец ребёнка: Борисов Андрей Максимович

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Мелания Андреевна

Отец ребёнка: Борисов Андрей Максимович

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Домна Андреевна

Отец ребёнка: Борисов Андрей Максимович

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Александра Андреевна

Отец ребёнка: Борисов Андрей Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борисов Андрей Максимович

Смерть
Неизвестно
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