Домна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Пелагея Андреевна
Отец ребёнка: Борисов Андрей Максимович
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Мелания Андреевна
Отец ребёнка: Борисов Андрей Максимович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Домна Андреевна
Отец ребёнка: Борисов Андрей Максимович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Александра Андреевна
Отец ребёнка: Борисов Андрей Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно