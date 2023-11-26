Кузнецов Василий Прохорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Василий Прохорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Косарева Мария Васильевна

Мать ребёнка: Кузнецова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Строчилова Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Кузнецова Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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