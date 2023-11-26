Кузнецов Василий Прохорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Косарева Мария Васильевна
Мать ребёнка: Кузнецова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Строчилова Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Кузнецова Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузнецова Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно