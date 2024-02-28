Мартынов Иван Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Мартынов Григорий Антонович
Мать: Мартынова Татьяна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Мартынова Матрона Ивановна
Мать ребёнка: Мартынов Анастасия Дмитриевна
Рождение ребёнка
?.08.1850
Дочь: Мартынова Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Мартынов Анастасия Дмитриевна
Рождение ребёнка
08.02.1853
Мать ребёнка: Мартынов Анастасия Дмитриевна
Рождение ребёнка
?.08.1857
Дочь: Мартынова Парасковья Ивановна
Мать ребёнка: Мартынов Анастасия Дмитриевна
Упоминание
25.02.1858
НЕ упомянут
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно