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Мартынов Иван Григорьевич

Место рождения

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Мартынов Григорий Антонович

Мать: Мартынова Татьяна

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Мартынова Матрона Ивановна

Мать ребёнка: Мартынов Анастасия Дмитриевна

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
?.08.1850

Дочь: Мартынова Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Мартынов Анастасия Дмитриевна

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
08.02.1853

Сын: Мартынов Федор Иванович

Мать ребёнка: Мартынов Анастасия Дмитриевна

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
?.08.1857

Дочь: Мартынова Парасковья Ивановна

Мать ребёнка: Мартынов Анастасия Дмитриевна

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Упоминание
25.02.1858
НЕ упомянут
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мартынов Анастасия Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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