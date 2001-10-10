Колесник Иван Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.09.1927
Дата смерти10.10.2001
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
27.09.1927
Отец: Колесник Федор (Федот) *
Мать: Домна *
Павлодарская обл.Павлодарский р-он.
Бракосочетание
19.05.1952
г.Караганда,Ленинский Райбюрозагс
Рождение ребёнка
10.09.1957
Дочь: Колесник Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Наконечная Анна Трофимовна
Смерть
10.10.2001
г.Павлодар,с.Даниловка