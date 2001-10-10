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Колесник Иван Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.1927

Дата смерти

10.10.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1927

Отец: Колесник Федор (Федот) *

Мать: Домна *

Павлодарская обл.Павлодарский р-он.
Бракосочетание
19.05.1952

Жена: Наконечная Анна Трофимовна

г.Караганда,Ленинский Райбюрозагс
Рождение ребёнка
10.09.1957

Дочь: Колесник Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Наконечная Анна Трофимовна

Смерть
10.10.2001
г.Павлодар,с.Даниловка
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