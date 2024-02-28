Бадамшина Нафися Камалетдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бадамшина Нафися Камалетдиновна

Место рождения

Латышовка, Кадошкинский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

10.04.1889

Дата смерти

01.08.1973

Пол

Женский

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1889

Отец: Сюняев Камалетдин Хаснетдинович

Мать: Мухтиярова Хадичя Исмят кызы

Латышовка, Кадошкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
04.12.1919

Дочь: Бадамшина Сара Юсуповна

Отец ребёнка: Бадамшин Юсуп Идрисович

Рождение ребёнка
15.12.1925

Сын: Бадамшин Хусаин Юсупович

Отец ребёнка: Бадамшин Юсуп Идрисович

Рождение ребёнка
09.07.1932

Дочь: Уточнить Амина Юсуповна

Отец ребёнка: Бадамшин Юсуп Идрисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бадамшин Юсуп Идрисович

Смерть
01.08.1973
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