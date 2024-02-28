Бадамшина Нафися Камалетдиновна
Место рождения
Дата рождения10.04.1889
Дата смерти01.08.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1889
Рождение ребёнка
04.12.1919
Дочь: Бадамшина Сара Юсуповна
Отец ребёнка: Бадамшин Юсуп Идрисович
Рождение ребёнка
15.12.1925
Отец ребёнка: Бадамшин Юсуп Идрисович
Рождение ребёнка
09.07.1932
Дочь: Уточнить Амина Юсуповна
Отец ребёнка: Бадамшин Юсуп Идрисович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.08.1973