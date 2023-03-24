ВОЛОСОВА (БОЯРШИНОВА) ТАТЬЯНА
Место рожденияг. Очер Пермский край
Дата рождения1901
Дата смерти1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Бояршинов МИХАИЛ ПРОКОПЬЕВИЧ
Мать: ?
г. Очер Пермский край
Рождение ребёнка
1928
Сын: Волосов НИКОЛАЙ
Отец ребёнка: Волосов ГРИГОРИЙ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Волосов ГРИГОРИЙ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Волосов ГРИГОРИЙ
Смерть
1991