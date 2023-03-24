ВОЛОСОВА (БОЯРШИНОВА) ТАТЬЯНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВОЛОСОВА (БОЯРШИНОВА) ТАТЬЯНА

ВОЛОСОВА (БОЯРШИНОВА) ТАТЬЯНА

avatar

Место рождения

г. Очер Пермский край

Дата рождения

1901

Дата смерти

1991

Пол

Женский

Отец

1880 г.р.

Мать

Муж

Дети

1928 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Бояршинов МИХАИЛ ПРОКОПЬЕВИЧ

Мать: ?

г. Очер Пермский край
Рождение ребёнка
1928

Сын: Волосов НИКОЛАЙ

Отец ребёнка: Волосов ГРИГОРИЙ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Волосов ГРИГОРИЙ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волосов ГРИГОРИЙ

Смерть
1991
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close