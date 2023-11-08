Мелехов Иван Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мелехов Иван Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.10.1923

Дата смерти

31.05.?

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.09.1932

Дочь: Ефремкина Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Мелехова Агафья Прохоровна

Рождение ребёнка
10.06.1951

Дочь: Декушева Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Мелехова Агафья Прохоровна

Рождение ребёнка
01.01.1955

Дочь: Хадкевич Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Мелехова Агафья Прохоровна

Рождение ребёнка
20.08.1956

Сын: Мелехов Александр Иванович

Мать ребёнка: Мелехова Агафья Прохоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мелехова Агафья Прохоровна

Смерть
31.05.?
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