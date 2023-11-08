Мелехов Иван Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.10.1923
Дата смерти31.05.?
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.09.1932
Дочь: Ефремкина Людмила Ивановна
Мать ребёнка: Мелехова Агафья Прохоровна
Рождение ребёнка
10.06.1951
Дочь: Декушева Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Мелехова Агафья Прохоровна
Рождение ребёнка
01.01.1955
Дочь: Хадкевич Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Мелехова Агафья Прохоровна
Рождение ребёнка
20.08.1956
Сын: Мелехов Александр Иванович
Мать ребёнка: Мелехова Агафья Прохоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мелехова Агафья Прохоровна
Смерть
31.05.?