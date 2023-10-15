Кузин Амфилохий Николаев
Место рожденияд. Погорелка Вологодский уезд
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1859
Отец: Кузин Николай
Мать: Кузьмина Александра
д. Погорелка Вологодский уезд
Незаконнорожденый. Отчество по крестном отце.
Бракосочетание
18.05.1880
Жена: Кузина Мария Васильева
Воскресенская Боровицкая церковь
Поручители со стороны жениха: временнообязаные осподина Тютчева крестьяне д. Погорелка Михаил Александров Зобенев и Николай Александров Александров. По невесте -собственник деревни Турбаево крестья... Показать все
Рождение ребёнка
20.06.1881
Мать ребёнка: Кузина Мария Васильева
д. Погорелка Вологодский уезд
Крещён 21.06.1881. в Воскресенской Боровицкой церкви. Восприемником был тесть его деревни Турбаево, крестьянин Василий Лукин Кузнецов.
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Кузина Анна Амфилофьева
Мать ребёнка: Кузина Мария Васильева
Рождение ребёнка
29.08.1887
Сын: Кузин Александр Амфилофьевич
Мать ребёнка: Кузина Мария Васильева
д. Погорелка Вологодский уезд.
Крещён 30.08.1887. в Воскресенской Боровицкой церкви. Восприемник: собственник деревни Турбаева, крестьянин Василий Лукин Лукин
Рождение ребёнка
15.08.1894
Мать ребёнка: Кузина Мария Васильева
д. Погорелка Вологодский уезд
Крещён 16.08.1894. в Воскресенской Боровецкой церкви. Восприемником был собственник д. Погорелка , крестьянский сын Василий Алексеев Зобенев.
Рождение ребёнка
1897
Мать ребёнка: Кузина Мария Васильева
Рождение ребёнка
1901
Мать ребёнка: Кузина Мария Васильева
Смерть
Неизвестно