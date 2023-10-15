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Кузин Амфилохий Николаев

Место рождения

д. Погорелка Вологодский уезд

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Кузин Николай

Мать: Кузьмина Александра

д. Погорелка Вологодский уезд
Незаконнорожденый. Отчество по крестном отце.
Бракосочетание
18.05.1880

Жена: Кузина Мария Васильева

Воскресенская Боровицкая церковь
Поручители со стороны жениха: временнообязаные осподина Тютчева крестьяне д. Погорелка Михаил Александров Зобенев и Николай Александров Александров. По невесте -собственник деревни Турбаево крестья... Показать все
Рождение ребёнка
20.06.1881

Сын: Кузин Павел Амфилофьев

Мать ребёнка: Кузина Мария Васильева

д. Погорелка Вологодский уезд
Крещён 21.06.1881. в Воскресенской Боровицкой церкви. Восприемником был тесть его деревни Турбаево, крестьянин Василий Лукин Кузнецов.
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Кузина Анна Амфилофьева

Мать ребёнка: Кузина Мария Васильева

Рождение ребёнка
29.08.1887

Сын: Кузин Александр Амфилофьевич

Мать ребёнка: Кузина Мария Васильева

д. Погорелка Вологодский уезд.
Крещён 30.08.1887. в Воскресенской Боровицкой церкви. Восприемник: собственник деревни Турбаева, крестьянин Василий Лукин Лукин
Рождение ребёнка
15.08.1894

Сын: Кузин Иоаким Амфилофьев

Мать ребёнка: Кузина Мария Васильева

д. Погорелка Вологодский уезд
Крещён 16.08.1894. в Воскресенской Боровецкой церкви. Восприемником был собственник д. Погорелка , крестьянский сын Василий Алексеев Зобенев.
Рождение ребёнка
1897

Сын: Кузин Федор Амфилофьев

Мать ребёнка: Кузина Мария Васильева

Рождение ребёнка
1901

Сын: Кузин Михаил Амфилофьев

Мать ребёнка: Кузина Мария Васильева

Смерть
Неизвестно
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