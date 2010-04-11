Жинова (Шарова) Тамара Григорьевна
Место рожденияКазахстан
Дата рождения13.07.1925
Дата смерти11.04.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1925
Отец: Шаров Григорий
Казахстан
Рождение ребёнка
10.12.1949
Сын: Жинов Александр Александрович
Отец ребёнка: Жинов Александр Николаевич
Казахстан
Рождение ребёнка
15.09.1955
Дочь: Жинова Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Жинов Александр Николаевич
Смерть
11.04.2010
Причина смерти: гипертензивная болезнь с преимущественным поражением сердца
Похороны
Неизвестно