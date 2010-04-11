Жинова (Шарова) Тамара Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жинова (Шарова) Тамара Григорьевна

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Место рождения

Казахстан

Дата рождения

13.07.1925

Дата смерти

11.04.2010

Пол

Женский

Добавил:

НЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1925

Отец: Шаров Григорий

Мать: Шарова Пeлагея Тимофеевна

Казахстан
Рождение ребёнка
10.12.1949

Сын: Жинов Александр Александрович

Отец ребёнка: Жинов Александр Николаевич

Казахстан
Рождение ребёнка
15.09.1955

Дочь: Жинова Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Жинов Александр Николаевич

Экибастуз, городская администрация Экибастуз, Павлодарская область
Смерть
11.04.2010
Экибастуз, городская администрация Экибастуз, Павлодарская область
Причина смерти: гипертензивная болезнь с преимущественным поражением сердца
Похороны
Неизвестно
Экибастуз, городская администрация Экибастуз, Павлодарская область
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