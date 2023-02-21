Чередова Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередова Татьяна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1812

Дата смерти

Между 1850 и 1858

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Сын: Чередов Николай Павлович

Отец ребёнка: Чередов Павел Алексеев

Рождение ребёнка
1848

Сын: Чередов Иван Павлович

Отец ребёнка: Чередов Павел Алексеев

Рождение ребёнка
1849

Сын: Чередов Степан Павлович

Отец ребёнка: Чередов Павел Алексеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чередов Павел Алексеев

Смерть
Между 1850 и 1858
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