Цепелева Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цепелева Екатерина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: Христина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сорокина Мария Ивановна

Отец ребёнка: Цепелев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Цепелев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цепелева Вера Ивановна

Отец ребёнка: Цепелев Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цепелев Иван

Смерть
Неизвестно
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