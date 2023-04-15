Цепелева Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сорокина Мария Ивановна
Отец ребёнка: Цепелев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Цепелев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цепелева Вера Ивановна
Отец ребёнка: Цепелев Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Цепелев Иван
Смерть
Неизвестно