Кузнецов Яков Яковлевич
Место рожденияСело Серебряково Уральской области
Дата рождения12.12.1928
Дата смерти06.03.2008
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Село Серебряково Уральской области
Рождение ребёнка
27.07.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.09.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
СССР
Рождение ребёнка
05.01.1958
Сын: Кузнецов Андрей Яковлевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Ершов
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
06.03.2008