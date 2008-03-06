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Кузнецов Яков Яковлевич

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Место рождения

Село Серебряково Уральской области

Дата рождения

12.12.1928

Дата смерти

06.03.2008

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Скрыто настройками приватности
1958 г.р.

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Серебряково Уральской области
Рождение ребёнка
27.07.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.09.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

СССР
Рождение ребёнка
05.01.1958

Сын: Кузнецов Андрей Яковлевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ершов
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
06.03.2008
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