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МАРК АФОНАСЬЕВ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: АФОНАСИЙ РОМАНОВ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Федоренков АЛЕКСАНДР МАРКОВИЧ

Мать ребёнка: ФЕОДОСИЯ ДАВИДОВА

Рождение ребёнка
1911

Сын: ПЕТР МАРКОВИЧ

Мать ребёнка: ФЕОДОСИЯ ДАВИДОВА

Рождение ребёнка
1920

Сын: Федоренков ФЕДОР МАРКОВИЧ

Мать ребёнка: ФЕОДОСИЯ ДАВИДОВА

Место жительства
Неизвестно
Самолюбово, Шумячский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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