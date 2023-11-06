МАРК АФОНАСЬЕВ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: АФОНАСИЙ РОМАНОВ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Сын: Федоренков АЛЕКСАНДР МАРКОВИЧ
Мать ребёнка: ФЕОДОСИЯ ДАВИДОВА
Рождение ребёнка
1911
Сын: ПЕТР МАРКОВИЧ
Мать ребёнка: ФЕОДОСИЯ ДАВИДОВА
Рождение ребёнка
1920
Сын: Федоренков ФЕДОР МАРКОВИЧ
Мать ребёнка: ФЕОДОСИЯ ДАВИДОВА
Место жительства
Неизвестно
Самолюбово, Шумячский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно