Никулин Филипп Константинов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикулин Филипп Константинов

Никулин Филипп Константинов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Никулин Константин

Мать: Никулина Аксиния

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Никулина Агафья Филиппова

Мать ребёнка: Никулина Неонила

Рождение ребёнка
1818

Сын: Никулин Яков Филиппов

Мать ребёнка: Никулина Неонила

Рождение ребёнка
1819

Сын: Никулин Сергий Филиппов

Мать ребёнка: Никулина Неонила

Рождение ребёнка
1823

Сын: Никулин Калинник Филиппов

Мать ребёнка: Никулина Неонила

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Никулина Ульяна Филиппова

Мать ребёнка: Никулина Неонила

Рождение ребёнка
1829

Сын: Никулин Викентий Филиппов

Мать ребёнка: Никулина Неонила

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Никулина Афанасия Филиппова

Мать ребёнка: Никулина Неонила

Рождение ребёнка
1834

Сын: Никулин Игнат Филиппов

Мать ребёнка: Никулина Неонила

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close