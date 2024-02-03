Никулин Филипп Константинов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Никулин Константин
Мать: Никулина Аксиния
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Никулина Агафья Филиппова
Мать ребёнка: Никулина Неонила
Рождение ребёнка
1818
Мать ребёнка: Никулина Неонила
Рождение ребёнка
1819
Мать ребёнка: Никулина Неонила
Рождение ребёнка
1823
Сын: Никулин Калинник Филиппов
Мать ребёнка: Никулина Неонила
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Никулина Ульяна Филиппова
Мать ребёнка: Никулина Неонила
Рождение ребёнка
1829
Сын: Никулин Викентий Филиппов
Мать ребёнка: Никулина Неонила
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Никулина Афанасия Филиппова
Мать ребёнка: Никулина Неонила
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Никулина Неонила