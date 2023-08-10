Анисья Мироновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Кашинцева Акулина Гавриловна
Отец ребёнка: Гаврила Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гаврила Кириллович
Смерть
Неизвестно
Пеньки, Палехский муниципальный район, Ивановская область