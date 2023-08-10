Анисья Мироновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисья Мироновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1776 г.р.

Дети

Добавил:

ГН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Кашинцева Акулина Гавриловна

Отец ребёнка: Гаврила Кириллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаврила Кириллович

Смерть
Неизвестно
Пеньки, Палехский муниципальный район, Ивановская область
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